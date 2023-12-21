أوكرانيا تعلن إسقاط 34 مُسيّرة من طراز "شاهد"

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية أسقطت 34 من إجمالي 35 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم كبير خلال الليل على 12 منطقة أوكرانية.

وذكر سلاح الجو في بيان، أن "روسيا أطلقت مسيرات من طراز شاهد على بضع دفعات بداية من الساعة الثامنة مساء تقريبًا (1800 بتوقيت غرينتش) وحتى الثالثة والنصف من صباح اليوم".

واستمر دوي صفارات الإنذار في العديد من المناطق الأوكرانية في الوسط والجنوب الشرقي والشمال لساعات. ولم ترد أنباء حتى الآن عن حدوث أضرار جسيمة أو سقوط ضحايا.