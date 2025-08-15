إيران.. قتلى وجرحى بهجوم مسلح استهدف قوة عسكرية (فيديو)

شهدت مدينة ايرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، مساء اليوم الجمعة، هجومًا مسلحًا استهدف مركبة عسكرية من طراز "هايلوكس" تابعة للقوات الأمنية في ساحة أميني فرد وسط المدينة.

وبحسب مصادر محلية لموقع "حال وش" الإخباري، الذي يغطي أخبار سيستان وبلوشستان، أطلق المسلحون النار بشكل مباشر على المركبة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين أفراد القوة المستهدفة، فيما لم تُعلن الحصيلة الدقيقة حتى الآن.

وأفاد موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني بأن المركبة التي تم استهدافها من قبل مسلحين مجهولين كانت تقل 4 من عناصر قوات الأمن.

وأظهرت الصور الواردة من موقع الحادث انتشارًا مكثفًا للقوات العسكرية وعناصر بلباس مدني، إضافة إلى تواجد عدة سيارات إسعاف لنقل الضحايا.

وحتى اللحظة، لم تُعرف هوية المهاجمين أو دوافع الهجوم، فيما تواصل القوات الأمنية تمشيط المنطقة وفرض إجراءات مشددة في محيط مكان الحادث.

وعادة ما يشن تنظيم "جيش العدل البلوشي"، الذي تعتبره إيران جماعة إرهابية، هجمات مسلحة على قوات الأمن وحرس الحدود الإيراني.