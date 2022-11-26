تايوان تجري انتخابات محلية وسط توترات مع الصين
بدأ التصويت اليوم السبت في انتخابات محلية بتايوان صورتها الرئيسة تساي إينغ وين على أنها تتعلق بإرسال رسالة إلى العالم حول تصميم الجزيرة على الدفاع عن ديمقراطيتها في مواجهة تصاعد العداء في الصين.
وتتعلق الانتخابات المحلية لرؤساء البلديات ورؤساء المقاطعات وأعضاء المجالس المحلية ظاهريا بقضايا محلية مثل جائحة كوفيد-19 والجريمة، ومن يتم انتخابهم ليس لديهم رأي مباشر في سياسة الصين.
ولكن تساي أعادت طرح الانتخابات على أنها أكثر من مجرد اقتراع محلي، وقالت إن العالم يراقب كيف تدافع تايوان عن ديمقراطيتها وسط التوترات العسكرية مع الصين، التي تقول إن الجزيرة جزء من أراضيها.
وقالت تساي لأنصارها في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: "تايوان تواجه ضغوطا خارجية قوية. التوسع في الاستبداد الصيني يتحدى شعب تايوان كل يوم للالتزام بأساسيات الحرية والديمقراطية".
وأجرت الصين مناورات حربية بالقرب من تايوان في آب/أغسطس للتعبير عن غضبها من زيارة قامت بها لتايبيه رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي، واستمرت أنشطتها العسكرية وإن كانت على نطاق ضيق.
واكتسح حزب المعارضة الرئيسي في تايوان (الكومينتانغ) الانتخابات المحلية في عام 2018، واتهم تساي وحزب التقدم الديمقراطي بالمواجهة المفرطة مع الصين. ويفضل حزب الكومينتانغ تقليديا تعزيز العلاقات مع الصين لكنه ينفي بشدة أن يكون مؤيدا لبكين.
وعلى الرغم من أن نتيجة الانتخابات ستكون مقياسا مهما للدعم الشعبي لكلا الحزبين، فإنه لا يمكن بالضرورة تفسيرها على أنها مؤشر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في عام 2024.