تايوان تجري انتخابات محلية وسط توترات مع الصين

بدأ التصويت اليوم السبت في انتخابات محلية بتايوان صورتها الرئيسة تساي إينغ وين على أنها تتعلق بإرسال رسالة إلى العالم حول تصميم الجزيرة على الدفاع عن ديمقراطيتها في مواجهة تصاعد العداء في الصين.

وتتعلق الانتخابات المحلية لرؤساء البلديات ورؤساء المقاطعات وأعضاء المجالس المحلية ظاهريا بقضايا محلية مثل جائحة كوفيد-19 والجريمة، ومن يتم انتخابهم ليس لديهم رأي مباشر في سياسة الصين.

ولكن تساي أعادت طرح الانتخابات على أنها أكثر من مجرد اقتراع محلي، وقالت إن العالم يراقب كيف تدافع تايوان عن ديمقراطيتها وسط التوترات العسكرية مع الصين، التي تقول إن الجزيرة جزء من أراضيها.