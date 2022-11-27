القضاء الإيراني يهدد بملاحقة المحامين المدافعين عن المتظاهرين

وتتعلق المواد القانونية المشار إليها في هذه الرسالة بـ "اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستقلال القانوني لنقابة المحامين"، الذي تمت الموافقة عليه من قبل السلطات القضائية وإصداره العام الماضي على الرغم من المعارضة الواسعة لنقابة المحامين.

واستنادًا إلى أحكام هذا الخطاب والقوانين الواردة فيه، تحال قضية "المحامين المخالفين" إلى مجالس الرقابة والمحاكم التأديبية.

ويواجه المحامون الذين دعموا المتظاهرين ومطالبهم في الشهرين الماضيين خطر الوقف بل وإلغاء تراخيصهم إذا تمت إدانتهم في هذه السلطات.

وفي يوم الجمعة الماضي، كشفت تقارير عن اعتقال ما لا يقل عن 16 محاميًا منذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران.

وبحسب تقرير لمواقع إيرانية، فإن من بين المعتقلين المحامي البارز "مصطفى نيلي" الذي لا تُعرف حالته ومكان اعتقاله بعد مرور أكثر من 23 يومًا على احتجازه.

وبعد يومين من القبض على مصطفى نيلي، أفاد موقع "امتداد" الإصلاحي، بأنه تم "اعتقال حسن يونسي محام آخر وهو نجل علي يونسي وزير الاستخبارات في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي"، مضيفًا أن "اعتقال يونسي تم في مطار مهر آباد وسط طهران في أثناء محاولته السفر إلى محافظة سيستان وبلوشستان للتحقيق في أحداث هذه المحافظة".