روسيا تعلن صدها هجمات أوكرانية في دونيتسك وزابوريجيا

وعلقت موسكو على ما أعلنته كييف، بأن القوات الروسية، قصفت مواقع احتياطية للجيش الأوكراني باستخدام أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة أطلقتها من البحر.

ومنطقتا دونيتسك في شرق أوكرانيا وزابوريجيا في جنوبها الغربي من بين خمس مناطق أعلنت موسكو ضمها من أوكرانيا.

وتشمل تلك المناطق أيضا شبه جزيرة القرم الواقعة على البحر الأسود.