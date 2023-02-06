نائب الرئيس التركي: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 284

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في مؤتمر صحفي، إن حصيلة قتلى الزلزال الذي هز جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ارتفعت إلى 284، إضافة إلى إصابة 2323.

وأضاف أن عدد القتلى في كهرمان مرعش 70 قتيلا، حيث مركز الزلزال، وأربعة في خطاي و20 في عثمانية و18 في شانلي أورفا و14 في ديار بكر و13 في أديامان.