نائب الرئيس التركي: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 284
قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في مؤتمر صحفي، إن حصيلة قتلى الزلزال الذي هز جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ارتفعت إلى 284، إضافة إلى إصابة 2323.
وأضاف أن عدد القتلى في كهرمان مرعش 70 قتيلا، حيث مركز الزلزال، وأربعة في خطاي و20 في عثمانية و18 في شانلي أورفا و14 في ديار بكر و13 في أديامان.
وكان المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، قد أعلن فجر اليوم، أن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة الـ4,17 صباحا، الـ(01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب في لواء الإسكندرون.