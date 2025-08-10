طهران مهددة بفقدان المياه تماما بحلول أكتوبر

نتنياهو: "هدفنا ليس احتلال غزة ولكن تحريرها من حماس"

العالم

شخص يغسل ووجه بالماء جراء درجات الحرارة المرتفعة في العاص...المصدر: nytimes
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أغسطس 2025، 1:18 م

حذرت السلطات الإيرانية اليوم من أن العاصمة طهران يمكن أن تنفد المياه منها تماما بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيرة إلى أنه تم قطع المياه لمدة وصلت إلى 48 ساعة في العديد من المناطق.

وقال متحدث باسم هيئة المياه في طهران لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية(اسنا) "يتعين علينا أن نوضح للسكان أن الأمر لم يعد مسألة ندرة، لكننا سنفقد المياه قريبا على الإطلاق".

وأضاف المتحدث محمد تقي حسين صادق أنه "لا يوجد حل واقعي للأزمة، سوى خفض استهلاك المياه بشكل جذري".

 وتحاول الحكومة تخفيف حدة المشكلة بسحب المياه من خزان طالقان في شمال غرب طهران.

غير أن صادق حذر من أن موارد المياه هناك محدودة أيضا ومن المتوقع ألا تكفي إلا حتى أكتوبر/تشرين الأول على أبعد تقدير. وستواجه طهران حينها كارثة طبيعية.

