"سي إن إن": ميلانيا ترامب تجاهلت زوجة زيلينسكي في نيويورك

بينما كانت أجواء الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تعج بالفعاليات، استغلت أولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الفرصة للفت انتباه السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب، لكنها لم تبد أي اهتمام. وفق شبكة "سي إن إن".

واستضافت السيدة الأولى ميلانيا ترامب في نيويورك زوجات قادة العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلنت عن إطلاق تحالف يركز على رفاهية الأطفال وسلامة الذكاء الاصطناعي. وفق شبكة "سي إن إن".

مغادرة دون تحية

وظهرت خلال اللقاء أولينا زيلينسكا، التي صفقت بحماسة لدعوة ميلانيا إلى حلول بسيطة لحماية الأطفال. وكان متوقعا أن تستغل أولينا المناسبة للقاء ميلانيا وجها لوجه من أجل هدف أكثر إلحاحا، يتعلق بتسليط الضوء على الأزمة في أوكرانيا.

لكن ميلانيا غادرت القاعة مباشرة بعد كلمتها القصيرة، دون أن تُلقي التحية على نظيراتها، لتظهر بعد ذلك أولينا زيلينسكا واقفة بصمت قرب المصعد فيما كان يعزف مقطع موسيقي لأغنية "Pink Pony Club".

وقد دفعت أولينا مرارا وتكرارا إلى عقد اجتماع مع السيدة الأولى، وقد تقاسمت الاثنتان شغفهما بتحرير أكثر من 20 ألف طفل أوكراني يزعم أن الروس اختطفوهم خلال الحرب الدموية، وفقا لمارك بيكمان، المستشار الكبير للسيدة الأولى.

وقال بيكمان لبرنامج "فوكس آند فريندز" على قناة "فوكس نيوز": "تواصلت السيدة زيلينسكي عدة مرات لترتيب لقاء، لكن لم يُعقد أي لقاء ثنائي. لا يوجد أي شيء رسمي". وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

وأضاف، بما أن السيدة الأولى لدينا مهذبة للغاية، فإنها ستقول مرحبا اليوم، ولكن لا يوجد موعد للجلوس أو إجراء محادثة جوهرية؛ ولا يوجد موعد للاجتماع".

وفي شهر أغسطس الماضي، سلم الرئيس ترامب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة كتبتها ميلانيا تؤكد على أهمية صنع السلام من أجل الأطفال.

وتأتي هذه المناشدة وسط اتهامات من أوكرانيا وهيئات الرقابة الدولية بأن روسيا تقوم باختطاف الأطفال من جارتها التي مزقتها الحرب.

واتُهم الكرملين بعرض بعضهم للتبني، بقصدٍ واضحٍ تربيتهم ليصبحوا روساً. إضافةً إلى ذلك، أفادت التقارير بأن بعض الأطفال أُرسلوا إلى معسكراتٍ عسكريةٍ واستُخدموا للقتال في الحرب في بلدهم الأصلي.

وجاءت زوجة فلاديمير زيلنسكي إلى نيويورك في مهمة واضحة، هي "رفع الوعي الدولي بشأن قضية آلاف الأطفال الذين يزعم أن روسيا اختطفتهم منذ بداية الحرب عام 2022".

في المقابل، كانت ميلانيا ترامب أبدت اهتماما محدودا بالقضية عبر رسالة وجهتها الشهر الماضي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشارت فيها بشكل غير مباشر إلى معاناة الأطفال جراء الحرب، وقالت إن بيده إعادة ضحكاتهم. لكنها لم تذكر أوكرانيا بالاسم ولم تعلن موقفا واضحا من النزاع.

وخلال زيارة فلاديمير زيلينسكي لواشنطن الشهر الماضي، سلم رسالة أخرى من زوجته إلى السيدة الأولى الأمريكية، لم يكشف عن مضمونها.

وبينما سعت أولينا لاجتماع مباشر مع ميلانيا ترامب لتوظيف مكانتها الدولية في خدمة قضيتها، ظل اللقاء محصورا في مستوى الترحيب العابر، من دون أن يتحول إلى حوار فعلي.