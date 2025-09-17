"لا تخلو من العيوب".. إسرائيل تروّج لمنظومة دفاعية تعتمد على الليزر

قالت تل أبيب الأبعاء، إنها استكملت تطوير منظومة ليزر "دفاعية"، أُطلق عليها اسم "أور إيتان"، في ظل حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة تسببت بتصعيد في المنطقة.

وبحسب الإعلام العبري، "أعلنت وزارة الدفاع وشركة رافائيل عن استكمال تطوير منظومة الليزر التي سيُطلق عليها الآن اسم أور إيتان".

ويقول إن "أور إيتان منظومة اعتراض ليزرية بلغت مرحلة النضج التشغيلي، ونجحت في تنفيذ العديد من عمليات الاعتراض في سلسلة من الاختبارات التي أُجريت، مع التدرب على سيناريوهات مختلفة".

وذكر الإعلام العبري، أن "النظام أثبت فاعليته في مواجهة تهديدات متنوعة، ونجح في اعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيرة".

ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيتسلم الدفعة الأولى من هذه الأنظمة مع نهاية العام، ومن المتوقع أن تُحدث ثورة في ساحة المعركة. ومن الناحية الاقتصادية، سيُخفّض النظام تكاليف الاعتراض بشكل كبير ويجعلها هامشية".

وأضاف الإعلام العبري، أن "النظام قادر على التعامل مع وابل من الصواريخ إلى حد ما، ويستغرق اعتراض هدف بمساعدته بضع ثوانٍ، ما يجعله قادرًا على التعامل مع عدد كبير من الأهداف، حتى في مواجهة وابل من الصواريخ".

واعتبر أن "النظام قادر على اعتراض التهديدات من مسافة قريبة أو متوسطة، بغض النظر عن مصدرها".

عيوب النظام

وبحسب وسائل إعلام عبرية، لن يكون هذا النظام قادراً على العمل عند تشكل الغيوم الكثيفة القريبة من الأرض.

وفي هذا السياق، ردّ رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الأسلحة "رافائيل" يوفال شتاينتس، قائلاً: "ستكون هناك حالات محدودة جدًا سيُقيّد فيها الطقس النظام، لكننا نعمل بالفعل على إيجاد طرق وأساليب مستقبلية للتغلب على ذلك".

وتابع شتاينتس: "تُثبت التجربة المُعقدة التي نَختتمها اليوم أن الموهوبين الذين جلبوا نظام القبة الحديدية إلى العالم يُكررون ذلك، ويُقدمون قبة الليزر التي ستُغير وجه المعركة. لا شك أن هذا النظام سيُحدث نقلة نوعية، وسيكون له تأثير غير مسبوق على ساحة المعركة الحديثة."

وكانت إرائيل روّجت لمنظومة القبة الحديدة كثيراً عند إدخالها إلى الخدمة، لكنها كثيراً ما فشلت في التصدي للصواريخ التي كانت تصل لإهدافها.