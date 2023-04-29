أرمينيا وأذربيجان تعقدان محادثات سلام في واشنطن الأحد
قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم السبت، إن أرمينيا وأذربيجان ستعقدان جولة جديدة من المحادثات في واشنطن، غدًا الأحد؛ لمحاولة تطبيع العلاقات.
وتصاعد التوتر مجددًا بين البلدين بسبب جيب ناغورني قرة باغ المتنازع عليه، الذي نُشرت فيه قوات حفظ سلام روسية عام 2020 لإنهاء حرب هي الثانية بين أرمينيا وأذربيجان على الجيب منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.
والجيب المحاط بالجبال معترف به دوليًا على أنه جزء من أذربيجان، لكن أغلب سكانه من أصول أرمينية.
وقالت المتحدثة أني باداليان، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "سيكون وزير الشؤون الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان في واشنطن العاصمة من 30 أبريل في زيارة عمل، وتم التخطيط للجولة المقبلة من المباحثات بشأن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان".