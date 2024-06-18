بعد تصريحات ستولتنبرغ.. هل تذهب أوكرانيا إلى التفاوض مع روسيا؟

بعد أن كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن مسألة عضوية أوكرانيا في الناتو لا تحظى بإجماع الأعضاء، توقع محللون روس أن تدفع تصريحات الأخير كييف إلى التفاوض لحل النزاع.

وقال الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية دينيس خوتوروف، إن "الغرب لم ينظر يوماً لأوكرانيا بأنها حليف أو دولة تشكل مطمعاً عسكريًّا ليسعى لضمها، بل قام باللعب على كييف للدخول في حرب مع روسيا، وكانت الوعود أو الجزرة إذا صح التعبير هي الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي، لقد ساقوهم إلى المذبح فعليا".

وأضاف، في حديثه لـ"إرم نيوز": "حتى لو انتهت الحرب أو لم تحصل أساسا، كلّ مطمع الناتو هو الوجود في أوكرانيا لتهديد روسيا".

ويشير خوتوروف إلى أن "انضمام أوكرانيا منطقيًّا غير وارد؛ لأن قوانين الحلف تحظر انضمام دولة جديدة وهي بحالة حرب مع أي دولة أخرى، إضافة إلى الانقسام في صفوف الغرب"، وقال: "أعتقد أن ملف انضمام أوكرانيا للناتو قد طويت صفحته إلى الأبد".

كما نوّه إلى أن "عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي هي أيضا محل شك"، متسائلا عن الفوائد التي سيجنيها التكتل من ضم دولة مدمرة.