الوقت ينفد.. لقاء حاسم بين ترامب وفون دير لاين حول الرسوم الجمركية

من المقرر أن يلتقي دونالد ترامب برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد ظهر اليوم الأحد 27 يوليو، وسيكون هذا الاجتماع حاسما.

ومع تبقي 5 أيام فقط قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، يواصل الرئيس الأمريكي الضغط على الأوروبيين.

ومساء أمس السبت استمرت المناقشات حتى وقت متأخر من الليل بين ممثلي التجارة الأمريكيين ونظرائهم الأوروبيين، وفقًا لما ذكرت محطة إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها.

وبحسب مراسل الإذاعة كانت هذه المناقشات "متوترة"، وفقًا لعدة مصادر، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط التوتر المتبقية، في حين لا تزال بعض نقاط الخلاف عالقة.

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وأكد الرئيس الأمريكي اعتقاده بأن هناك فرصة 50/50 لتوصل الولايات المتحدة والدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية تجارية إطارية، مضيفًا أن بروكسل "ترغب بشدة في إبرام اتفاقية".

وفي حال تحقق ذلك، فستكون أكبر اتفاقية تجارية تبرمها إدارته، متجاوزةً الاتفاقية التي أُبرمت مع اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ولم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل عن الاجتماع المخطط له أو شروط الاتفاقية التي يبدو أنها وشيكة.