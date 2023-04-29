بولندا تصادر مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو

صادرت بولندا، اليوم السبت، مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو، حسبما أفادت وزارة الخارجية البولندية.

وقال المتحدث باسم الوزارة لوكاس جاسينا، إنّ "هذا المبنى سيكون من الآن فصاعدًا ملكًا لبلدية وارسو".

وكانت المدرسة قد تعرضت لهجوم بطلاء أحمر اللون، وسط وجود قوات الأمن.