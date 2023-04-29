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بولندا تصادر مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو
صادرت بولندا، اليوم السبت، مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو، حسبما أفادت وزارة الخارجية البولندية.
وقال المتحدث باسم الوزارة لوكاس جاسينا، إنّ "هذا المبنى سيكون من الآن فصاعدًا ملكًا لبلدية وارسو".
وكانت المدرسة قد تعرضت لهجوم بطلاء أحمر اللون، وسط وجود قوات الأمن.
من جانبها، ندّدت روسيا السبت بـ"عمل غير قانوني" من قبل السلطات البولندية، بعد مصادرتها مبنى مدرسة روسية في وارسو، وتعهّدت بالرد عليه.
وقال السفير الروسي في وارسو سيرغي أندرييف في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الروسية العامّة "ريا نوفوستي"، إنّ "هذا عمل غير قانوني، اقتحام موقع دبلوماسي".
وحذّر من أنّ روسيا ستردّ انطلاقاً من "مبدأ المعاملة بالمثل".