تسجيل مسرب يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية بشأن هجوم محتمل ضد إيران

كشف تسجيل صوتي مسرب أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب احتفظ بوثيقة تتعلق بخطط مرتبطة بهجوم محتمل ضد إيران، مصنفة على أنها سرية، الأمر الذي قد تكون له تداعيات على مسار التحقيقات التي يخضع لها.

وكانت محكمة فدرالية في ميامي قد وجهت إلى دونالد ترامب، في منتصف حزيران/يونيو، 37 تهمة، من بينها "الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي" و"عرقلة العدالة" و"شهادة الزور".

وفي التسجيل الذي نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، مساء أمس الاثنين، والمؤرخ بـ 21 يوليو 2021، تحدث ترامب أمام أشخاص آخرين عن الوثيقة التي قال إنها "سرية" ولم "تُرفع السرية عنها".

وقال الرئيس السابق في التسجيل الذي تبلغ مدّته دقيقتين: "بصفتي رئيسًا، كان يمكنني رفع السرية عنها.. حاليًا لا يمكنني ذلك، كما تعلمون، لكن يبقى ذلك سرًّا". وردّ أحد الحضور ضاحكًا: "لدينا مشكلة حاليًا".