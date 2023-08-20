رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد منح أوكرانيا 19 مقاتلة

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، اليوم الأحد، أن بلادها ستتبرع لأوكرانيا بـ 19 طائرة مقاتلة "إف 16".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قاعدة سكريدستروب الجوية في الدنمارك.

وقالت رئيسة الوزراء إنها تأمل في تسليم أوكرانيا ست مقاتلات أخرى من الطراز نفسه بحلول العام المقبل تقريبا، وخمس إضافية خلال العام ذاته.

وواصل زيلينسكي، الأحد، جولته في شمال أوروبا، ووصل إلى الدنمارك بعد زيارته هولندا، حيث أشاد بقرار "تاريخي" اتخذه البلدان بتزويد بلاده مقاتلات "إف 16" الأمريكية، وذلك بعد يومين من موافقة الولايات المتحدة على ذلك.

وسيعاين الجميع خلال الزيارة المقاتلات وسيعرضون مراحل تدريب الطيارين الأوكرانيين، بحسب مكتب رئيسة الوزراء الدنماركية.

وقالت فريديريكسن، في بيان سبق وصول زيلينسكي: "أنا فخورة بزيارة زيلينسكي للدنمارك"، مؤكدة أن بلادها "تدعم أوكرانيا بشكل كامل، ومستعدة للقيام بذلك "طالما اقتضت الضرورة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أنّ بلاده والدنمارك ستسلّمان مقاتلات اف-16 إلى كييف، وذلك خلال زيارة قام بها زيلينسكي لقاعدة سلاح الجو الهولندي في أيندهوفن جنوب المملكة.

وأوضح روته أنّ هولندا تملك حالياً 42 مقاتلة من هذا الطراز، إلا أنه يتعيّن عليه أن يتحدّث مع شركائه الدوليين قبل اتخاذ قرار بشأن عدد المقاتلات التي ستُرسل إلى كييف.