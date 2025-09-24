سنلاحقهم قضائيًا.. ترامب يهاجم "إيه بي سي" بعد إعادة جيمي كيميل

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، قرار شبكة "إيه بي سي" إعادة عرض برنامجها الفكاهي الشهير "جيمي كيميل لايف" يوم الثلاثاء، بعد إيقافه مؤقتًا على خلفية الانتقادات التي وجهت للبرنامج بسبب تعليقات عقب مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك.

وتوعد ترامب الذي هاجم جيمي كيميل بشدة في منشور عبر منصته "تروث سوشال" القناة بملاحقتها قضائيًّا

وقال ترامب:"لا أصدق أن شبكة "إيه بي سي" للأخبار المزيفة أعادت جيمي كيميل إلى وظيفته. أبلغت ABC البيت الأبيض بإلغاء برنامجه! حدث شيء ما بين ذلك الحين والآن لأن جمهوره قد رحل، ولم تكن "موهبته" موجودة أبدًا".

وتساءل:" لماذا يريدون عودة شخص سيئ الأداء، وغير مضحك، ويعرض الشبكة للخطر من خلال لعب دور ديمقراطي إيجابي بنسبة 99٪".

وأضاف:"ذراع أخرى للجنة الوطنية الديمقراطية، وعلى حد علمي، سيكون ذلك مساهمة كبيرة غير قانونية في الحملة. أعتقد أننا سنختبر شبكة "إيه بي سي" في هذا".

وتابع"دعونا نرَ ماذا سنفعل. في المرة الأخيرة التي لاحقتهم فيها، أعطوني 16 مليون دولار. يبدو هذا أكثر ربحًا. مجموعة حقيقية من الفاشلين! دع جيمي كيميل يتعفن في تقييماته السيئة".

وكان ترامب رحب الأربعاء الماضي بقرار شبكة "إيه بي سي" إيقاف برنامج المذيع الفكاهي جيمي كيميل، معتبرًا التخلّص من هذا الكوميدي الشهير الذي ينتقده بشدّة "بشرى عظيمة لأمريكا".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "بشرى عظيمة لأمريكا: برنامج جيمي كيميل الذي يعاني تراجعًا في نسب المشاهدة تمّ إلغاؤه"

وأضاف "أهنّئ شبكة "إيه بي سي" على امتلاكها أخيرًا الشجاعة للقيام بما كان ينبغي القيام به. كيميل لديه صفر موهبة، ونسب مشاهداته أسوأ حتى من كولبير، إن كان هذا الأمر ممكنًا أصلًا

أعلنت شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية، الأربعاء، أنّها أوقفت "إلى أجل غير مسمّى" بثّ برنامج جيمي كيميل بعدما أثار الفكاهي الشهير غضبًا عارمًا في صفوف المحافظين بسبب اتّهامه إياهم بممارسة عملية استغلال سياسي لجريمة اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك.

وقال متحدث باسم الشبكة التلفزيونية لوكالة "فرانس برس"، إنّ برنامج "جيمي كيميل لايف سيتمّ إيقافه إلى أجل غير مسمى".

ويعني هذا المصطلح في القاموس التلفزيوني الأمريكي أنّ البرنامج سيتمّ استبداله أو إزالته من جدول العرض.

وكيرك الذي كان حليفًا وثيقًا للرئيس دونالد ترامب اغتيل برصاصة واحدة الأسبوع الماضي خلال مشاركته في فعالية جامعية في ولاية يوتا.

وقالت السلطات إن تايلر روبنسون (22 عامًا)أطلق من سطح مبنى مجاور رصاصة واحدة أصابت كيرك في عنقه.