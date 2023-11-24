3 سيناريوهات مقترحة للانتخابات المقبلة في بريطانيا

ناقش تقرير لصحيفة "التايمز" السيناريوهات المفترضة لتوقيت الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، ومدى تأثير كل منها على حظوظ حزب المحافظين بشكل عام ورئيس الوزراء ريشي سوناك بشكل خاص.

وبحسب التقرير، فإن السيناريو الأول يفترض أن تُجرى الانتخابات في الأشهر الأولى، كانون الثاني/يناير أو آذار مارس، من عام 2024 في خطوة تمكن سوناك من استغلال بيان الخريف وردود الفعل الإيجابية من قبل الشارع البريطاني، التي أعطته ميزة على حزب العمال، وسيساعده على تجنب المخاطر التي قد تنشأ إذا انتظر حتى وقت لاحق من العام.

لكن قد يكون هذا التوقيت غير مناسب بسبب عدم الانتهاء من مشكلة ملف المهاجرين وتحقيق وعد سوناك بإقلاع أول طائرة تحمل مهاجرين إلى رواندا، ومع عدم توقع بنك إنجلترا بانخفاض أسعار الفائدة أو انتعاش النمو وشعور البريطانيين بالتحسن الاقتصادي في وقت قريب.

وأضاف التقرير أن "السيناريو الثاني يذهب إلى تنظيم الانتخابات في خريف 2024 للاستفادة من إعلان وزير المالية "هانت" مزيدا من التخفيضات في مارس القادم، ويترك للبريطانيين مزيدا من الوقت للشعور بفوائد التحسن الاقتصادي الذي قد يرافقه تخفيض في نسبة الفوائد من قبل بنك إنجلترا أيضًا".

وتابع: "كما أنه سيمنح سوناك المزيد من الوقت لحل المشاكل القانونية، والرفض الأوروبي المتعلق بملف المهاجرين؛ وعلاوة على التخلص من فرضية تشبثه بالحكم لفترة أطول بشكل قانوني".

وأردف: "لكن قد يصطدم هذا المقترح أيضًا بعزوف الناخبين عن المشاركة بسبب الأحوال الجوية وقصر طول النهار، والمخاوف من فشل الجهود بخصوص ملف المهاجرين والاضطرار لاستقبال موجات جديدة كبيرة في صيف 2024، وتزامن التوقيت مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما قد يسببه من انعكاسات سلبية على حظوظ المحافظين".

ووفق "التايمز" فإن "سوناك قد يضطر إلى الابتعاد بالانتخابات إلى مطلع 2025 كسيناريو أخير وغير مفضل قد يقلل من حظوظ الحزب بفعل تنامي أزمات جديدة في مجال الخدمات الصحية بعد شتاء يشهد في العادة هكذا تحديات تضعف موقف الحزب الحاكم في العديد من استطلاعات الرأي".

ورجحت الصحيفة أن "يُفضل حزب المحافظين سيناريو خريف 2024 لتجنب آخر توقيت ممكن لحكومة سوناك للدعوة لتنظيم الانتخابات، ولإفساح المجال امام مستشاري الحزب لاستعادة ثقة الناخبين والاستفادة من تجارب انتخابات البلديات المقررة بداية 2024".

المصدر: صحيفة "التايمز" البريطانية