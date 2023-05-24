روسيا تنشر أحدث غواصاتها النووية في المحيط الهادي أغسطس المقبل

أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن أحدث غواصة تابعة للبحرية الروسية تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ باليستية، ستنتقل إلى قاعدة دائمة عند شبه جزيرة كامتشاتكا في أغسطس آب، وسط جهود تبذلها موسكو لتعزيز وجودها العسكري في المحيط الهادي.

وتحمل الغواصة "جنراليسيمو سوفوروف"، التي دخلت الخدمة في نهاية عام 2022، ما يصل إلى 16 صاروخا روسيا من طراز "بولافا" برؤوس نووية.