وزير الدفاع الروسي يعلن إحباط الهجوم الأوكراني المضاد بشكل كامل

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات بلاده أنجزت المهمة الرئيسة لعام 2023، وهي إحباط الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال شويغو خلال مؤتمر ختامي لإنجازات العام عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" إن "الجهود الرئيسة في العام الماضي تركزت على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وأبرز تلك الأهداف إحباط الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، الذي أعلنته كييف وحلفاؤها في الناتو، وروجوا له كثيرًا".

وأشار شويغو إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تقديره الكبير لجهود قيادة وزارة الدفاع وأفرادها، ووجه لهم الشكر على التنفيذ الأمين للمهام الموكلة إليهم".