وزير الدفاع الروسي يعلن إحباط الهجوم الأوكراني المضاد بشكل كامل
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات بلاده أنجزت المهمة الرئيسة لعام 2023، وهي إحباط الهجوم الأوكراني المضاد.
وقال شويغو خلال مؤتمر ختامي لإنجازات العام عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" إن "الجهود الرئيسة في العام الماضي تركزت على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وأبرز تلك الأهداف إحباط الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، الذي أعلنته كييف وحلفاؤها في الناتو، وروجوا له كثيرًا".
وأشار شويغو إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تقديره الكبير لجهود قيادة وزارة الدفاع وأفرادها، ووجه لهم الشكر على التنفيذ الأمين للمهام الموكلة إليهم".
وبدأت أوكرانيا في حزيران/ يونيو الماضي، هجومها المضاد بعد أن تحدثت عنه بشكل كبير ولقيت دعمًا ضخمًا من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وتركزت هجماتها على محاور القتال الرئيسة وتحديدًا في دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيا وأرتيوموفسك.
واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون، بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية، بسبب الدفاعات الروسية المحصنة، ولم تتمكن القوات الأوكرانية سوى من التقدم بشكل طفيف.
وبحسب المسؤولين الروس، فقد بلغت خسائر الجيش الأوكراني على كل المحاور منذ شنها الهجوم المضاد نحو 160 ألف قتيل من العسكريين، وتدمير أكثر من 3 آلاف دبابة ومدرعة، ونحو 150 طائرة ومروحية قتالية.