الرئيس الصيني يأمل في "صداقة دائمة" مع أمريكا

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للمؤسس المشارك لشركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت، بيل غيتس، إن أساس العلاقات الصينية الأمريكية في أيدي الشعبين، وإنه يأمل في صداقة دائمة بين البلدين، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية، أن شي وصف غيتس خلال اجتماعهما، اليوم الجمعة، بأنه "أول صديق أمريكي" التقى به في بكين هذا العام، مضيفًا أن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس.