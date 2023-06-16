الرئيس الصيني يأمل في "صداقة دائمة" مع أمريكا
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للمؤسس المشارك لشركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت، بيل غيتس، إن أساس العلاقات الصينية الأمريكية في أيدي الشعبين، وإنه يأمل في صداقة دائمة بين البلدين، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية، أن شي وصف غيتس خلال اجتماعهما، اليوم الجمعة، بأنه "أول صديق أمريكي" التقى به في بكين هذا العام، مضيفًا أن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس.
وفي سياق متصل، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة "لا تتوقع أي انفراجة في العلاقات مع الصين" خلال زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لها.
وصرح سوليفان في إفادة صحفية بطوكيو، حيث يلتقي بنظراء من اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، أن بلينكن سيوضح خلال زيارته للصين السياسة الأمريكية التي تنتهج بلاده بموجبها "دبلوماسية نشطة" في إدارة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
وسيسافر بلينكن إلى بكين يومي 18 و19 يونيو/حزيران.