الشرطة الألمانية تطلق النار على مهاجم حمل فأساً في هامبورغ

ووفق وكالة "رويترز" فقد وقع الحادث بينما يستعد منتخبا بولندا وهولندا لمواجهة على ملعب فولكس بارك شتاديون في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1:00 بتوقيت غرينتش).

وتقام فعاليات للمشجعين قبل المباريات، وأُقيم حدث للمشجعين الهولنديين في الساعة 12:30 مساء (10:30 بتوقيت غرينتش)، أي في وقت وقوع الحادث تقريبا.

وتستضيف ألمانيا البطولة التي انطلقت مساء يوم الجمعة وتستمر شهرا.