وزير خارجية اليابان: نراقب تطورات الاتفاق الأمني بين جزر سولومون والصين

ناقش وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، ملفات الأمن العالمي والوجود الصيني في المحيط الهادي مع رئيس وزراء جزر سولومون اليوم الأحد، في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية ياباني إلى الجزيرة.

ونقل بيان للخارجية اليابانية عن الوزير قوله، إن بلاده "تراقب تطورات" الاتفاق الأمني الذي وقعته جزر سولومون مع الصين العام الماضي، وإنه ناقش الوضع الحالي للأمن العالمي مع رئيس الوزراء ماناسيه سوجافاري.

وجاءت الزيارة بعد عام من توقيع اتفاق أمني بين الصين وجزر سولومون، مما أثار قلق الولايات المتحدة وأستراليا في ظل سعي الصين لتوسيع نفوذها في المنطقة.