شركة هندية تدافع عن "شحنة متفجرات" أرسلتها إلى روسيا

قالت شركة هندية أرسلت مُركبات كيميائية متفجرة للاستخدامات العسكرية بقيمة 1.4 مليون دولار إلى روسيا في ديسمبر /كانون الأول، إنها تلتزم بالقوانين المحلية وإن المُركب الذي شحنته مخصص لأغراض صناعية مدنية.

وبحسب "رويترز"، شحنت شركة "إيديال ديتونيتورز برايفت المحدودة" المُركب المعروف باسم (إتش إم إكس) أو ’أوكتوجين’ إلى اثنين من مصنعي المتفجرات الروس رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على أي كيان يدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

وشركة "برومسينتز" الروسية لتصنيع المتفجرات إحدى الشركات الروسية المدرجة في بيانات الجمارك الهندية كمتلقية لهذا المُركب. وقال مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني إن للشركة الروسية علاقات بالجيش، وإن أوكرانيا شنت هجوماً بطائرة مسيرة في أبريل/ نيسان على مصنع مملوك للشركة.

وأوضحت شركة "إيديال ديتونيتورز" في رد أن المادة التي شحنتها ليست من النوع العسكري. وأضافت "الشحنة.. مخصصة للأنشطة الصناعية وتستخدم للأغراض المدنية"، وفق قولها.