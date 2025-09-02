بوتين: لم نعارض مطلقا انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، إن موسكو لم تعارض مطلقًا انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي، ونفى ما تردد حول تخطيط موسكو لمهاجمة أوروبا.

وأبلغ بوتين رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو خلال اجتماع في الصين بأن دول الغرب وحلف شمال الأطلسي يسعون إلى الاستيلاء على كامل أراضي الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي سابقا، وأن روسيا لا تسعى سوى لحماية مصالحها، بحسب رويترز.

وفي السياق، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد يعقدان اجتماعا في الصين حيث سيحضران احتفالات الذكرى السنوية الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن إمكانية عقد اجتماع بين بوتين وكيم ستُناقش بمجرد وصول الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.