بوتين ينتقد نهج ألمانيا "المدمر" وشولتس يطالبه بسحب قواته من أوكرانيا

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، بأن النهج الذي تتبعه ألمانيا والغرب بشأن أوكرانيا "مدمر"، وحث برلين على إعادة التفكير فيه.

وأشار بوتين إلى أنه ينبغي السماح لموسكو بالمشاركة في التحقيقات الخاصة بما وصفه بالهجمات "الإرهابية" على خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم"، التي تمر تحت بحر البلطيق.

ودافع الرئيس الروسي عن الضربات الصاروخية التي تشنها بلاده على أهداف في أوكرانيا، معتبرا أن "القوات المسلحة الروسية تفادت لفترة طويلة الضربات الصاروخية العالية الدقة على بعض الأهداف في أوكرانيا، لكن هذه التدابير باتت ضرورية ولا مفر منها بمواجهة هجمات كييف الاستفزازية".