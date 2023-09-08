بعد زيارته "كهوف الموت".. بلينكن يشيد بـ"الصمود الاستثنائي" للأوكرانيين

وكان 367 من سكّان ياغيدني البالغ عددهم حوالى 400 نسمة، بمن فيهم نحو 50 طفلًا، قد احتُجِزوا بالقوّة بأيدي الروس في هذه الأقبية حيث مكثوا 27 يومًا بين 3 و30 آذار/مارس 2022 وهو اليوم الذي حررت فيه القوات الأوكرانية هذه المنطقة.

وكانت ظروف احتجازهم في مُنتهى القسوة. وكان الجوّ في الغرف الخالية من النوافذ خانقًا وكانوا ينامون أرضًا، ولم تكن هناك مراحيض.

وقد لاقى أحد عشر شخصًا حتفهم وأصبحت هذه الكهوف الملقبّة بـ"كهوف الموت" رمزًا لجرائم الحرب المرتكبة ضدّ المدنيّين.

وترك الجيش الروسي مدنًا مدمّرة وأراضي مزروعة بالألغام إلى حدّ كبير. ووفقًا لبلينكن، فإنّ ما يقرب من ثلث الأراضي الأوكرانيّة مزروع بالألغام أو مليء بالذخائر غير المُنفجرة.

وقال بلينكن، إنّ "الأوكرانيّين يتّحدون من أجل التخلّص من الذخائر والألغام واستعادة الأرض"، مؤكّدًا أنّ الولايات المتحدة "فخورة" بدعم بلد "يُواجه العدوان وفي الوقت نفسه يتعافى ويُعيد البناء".

وأعلن وزير الخارجيّة الأمريكي الذي بدأ الأربعاء، زيارة لأوكرانيا هي الرابعة منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، عن مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار، ولا سيّما لدعم الهجوم المضادّ الأوكراني الصعب.

ثمّ توجّه بلينكن إلى موقع سدّ لتوليد الطاقة الكهرومائيّة برفقة رئيس الوزراء دينيس شميغال، قبل أن يُغادر كييف مساءً.