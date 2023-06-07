مسؤول أوكراني: قصف روسي متكرر لخط أنابيب الأمونيا في خاركيف
قال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية، إن القوات الروسية قصفت بشكل متكرر خط أنابيب لنقل الأمونيا في خاركيف، وهو أنبوب ربما تكون له أهمية حيوية لتمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة من موانئ البحر الأسود.
وأكد أوليه سينيهوبوف، أنه لم يتم تسجيل أي تسريب جراء القصف الذي وقع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، وأصاب خط الأنابيب بالقرب من قرية زابادني.
وأضاف سينيهوبوف عبر تطبيق تيليجرام "لا يوجد خطر على أرواح السكان أو صحتهم"، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".
ويمتد خط أنابيب الأمونيا، وهو الأطول في العالم، لمسافة حوالي 2470 كيلومترا من مدينة توجلياتي الروسية على نهر الفولجا إلى ثلاثة موانئ على البحر الأسود. وتوقف خط الأنابيب عن العمل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.
وقد يعتمد تمديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب الشهر المقبل على إعادة فتح خط الأنابيب.