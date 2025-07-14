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إيران: لا تفاوض مع واشنطن اذا أصرت على وقف تخصيب اليورانيوم

إيران: لا تفاوض مع واشنطن اذا أصرت على وقف تخصيب اليورانيوم
علي أكبر ولايتي
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2025، 5:19 م

قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، اليوم الاثنين، إن المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني "لن تتم" إذا أصرت الولايات المتحدة على مطالبتها بوقف تخصيب اليورانيوم، وفق وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن مستشار خامنئي قوله: "إذا كانت المفاوضات مشروطة بوقف التخصيب، فلن تحصل بالتأكيد".

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 وجاء ذلك خلال لقائه مع وزير الداخلية الباكستاني، سيد محسن نقوي، حيث أكد ولايتي أن التخصيب يُعد من "الخطوط الحمراء" بالنسبة لإيران.

ولفت إلى أن إيران لا تمانع "مفاوضات غير مشروطة تراعي خطوطها الحمراء".


 

 

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