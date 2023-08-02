روسيا: التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يحل الأزمة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو ترى أنه من المهم منع تدهور الوضع في النيجر، مشيرة إلى أن التهديد باستخدام القوة" لن يحل الأزمة".
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نعتبر أنه من المهم للغاية منع المزيد من تدهور الوضع في البلاد، ونرى أنه من الملح تنظيم حوار وطني لاستعادة السلم الأهلي وضمان القانون والنظام".
وأضافت أن "التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يساعد في نزع فتيل التوترات وحل الصراع في البلاد".
وشدَّدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أنه "عند البحث عن سبل لحل الصراع في النيجر، فإننا نواصل الانطلاق من مبدأ: المشاكل الأفريقية - حل أفريقي... نأمل أن تبذل الجهود من خلال الاتحاد الأفريقي والمنظمات هناك".