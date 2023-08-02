روسيا: التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يحل الأزمة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو ترى أنه من المهم منع تدهور الوضع في النيجر، مشيرة إلى أن التهديد باستخدام القوة" لن يحل الأزمة".

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نعتبر أنه من المهم للغاية منع المزيد من تدهور الوضع في البلاد، ونرى أنه من الملح تنظيم حوار وطني لاستعادة السلم الأهلي وضمان القانون والنظام".