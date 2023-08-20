إسرائيل تصادق على خطة خمسية لتطوير شرقي القدس

أقرَّت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، خطة خمسية لتطوير شرقي القدس بقيمة 3 مليارات و200 مليون شيكل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الجلسة: "إننا لا ننسى التزاماتنا بمساعدة جميع سكان القدس، شرقيها وغربيها".

وأضاف: "من دواعي سروري وفخري اتخاذ هذا القرار"، مشيرًا إلى أن المبالغ التي سيتم توظيفها في الخدمات المدنية في شرقي المدينة هي الأكثر تاريخيًا.

وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير شؤون القدس مئير بوروش، ورئيس البلدية موشيه ليئون، إن "هذه الخطة تصب في صالح السكان، وستغيّر وجه المدينة".

ولفت إلى أنها تشمل: إصلاح الجهاز الصحي، وزيادة عدد الوظائف، وستزيد عدد المؤهلين للحصول على شهادات البغروت (التوجيهي الإسرائيلي)، وختم قائلاً: "إننا نوحّد القدس".