إسرائيل تصادق على خطة خمسية لتطوير شرقي القدس
أقرَّت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، خطة خمسية لتطوير شرقي القدس بقيمة 3 مليارات و200 مليون شيكل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الجلسة: "إننا لا ننسى التزاماتنا بمساعدة جميع سكان القدس، شرقيها وغربيها".
وأضاف: "من دواعي سروري وفخري اتخاذ هذا القرار"، مشيرًا إلى أن المبالغ التي سيتم توظيفها في الخدمات المدنية في شرقي المدينة هي الأكثر تاريخيًا.
وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير شؤون القدس مئير بوروش، ورئيس البلدية موشيه ليئون، إن "هذه الخطة تصب في صالح السكان، وستغيّر وجه المدينة".
ولفت إلى أنها تشمل: إصلاح الجهاز الصحي، وزيادة عدد الوظائف، وستزيد عدد المؤهلين للحصول على شهادات البغروت (التوجيهي الإسرائيلي)، وختم قائلاً: "إننا نوحّد القدس".
من جانبه، قال وزير شؤون القدس، مئير بوروش، إن الخطة تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، والتنمية الاقتصادية في مناطق شرقي القدس.
ولفت إلى أنها تتضمن العمل على نحو 20 مشروعًا عاجلًا، خاصة في قطاعي التعليم والبنية التحتية.
وتابع: "الخطة الخمسية ستشمل استثمارات في البنية التحتية والمواصلات العامة والتعليم، وتشجيع التشغيل والرفاه، وجودة البيئة، وكذلك التزامًا حكوميًا بالتخطيط سنويًا لبناء ألفي شقة سكنية للسكان العرب في شرقي القدس".
وكان وزير المالية الإسرائيلي قد أعلن، سابقًا، عن تجميد مخصصات الخطة الخاصة بالتعليم، والبالغة 200 مليون شيكل، ثم أعلن قبل يومين عدوله عن قرار التجميد.
من جانبه، اعتبر الباحث والأكاديمي المقدسي الدكتور أمجد شهاب، رصد السلطات الإسرائيلية مبلغ 200 مليون شيكل لدعم التعليم في شرقي القدس من ضمن الخطة الخمسية، بمثابة خطة لـ "أسرلة التعليم" في القدس الشرقية.
وسيكون ذلك برأيه من خلال دمج الطلبة العرب المقدسيين في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية في جميع المراحل الدراسية، وبالتالي "أسرلة وتهويد المناهج الدراسية عند المقدسيين".
وقال الدكتور شهاب لـ "إرم نيوز"، إن عدول وزير المالية الإسرائيلي عن قراره بتجميد مخصصات دعم التعليم، يصب في مصلحة إسرائيل، لأن دعم التعليم سيركز على المهارات التي تحتاجها السوق الإسرائيلية العملية والعلمية.
وأشار إلى أن الخلاف على هذا الدعم وإقراره بالنهاية، هو عن قناعة تامة من الحكومة الإسرائيلية بأن هذا الدعم سيرتد على الدولة الإسرائيلية بالفائدة سواء الاقتصادية أو التنموية.
وبين "شهاب" أن الحكومة الإسرائيلية ترى من الناحية الأمنية أن هذه الخطة والدعم المباشر للتعليم في شرقي القدس، قد تغير بعضًا من اتجاهات الشباب والأجيال القادمة، وذلك بالانخراط بالمجتمع الإسرائيلي والتركيز على الحياة العملية.
وبهذا تعوّل السلطات الإسرائيلية على جذب الشباب المقدسي، وإبعاده عن التفكير بالهوية المقدسية الوطنية ومقاومة الاحتلال، مثلما تعوّل على جذب قطاع الشباب في شرقي القدس للبحث عن مستقبل أفضل من خلال ما تلقاه من مهارات وتعليم في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية، وفق شهاب.
وختم شهاب حديثه بالقول: "يجب على الدول العربية والمجتمع الدولي العمل على وقف أسرلة وتهويد التعليم في شرقي القدس ضمن الأطر القانونية، ومظلة الشرعية الدولية".