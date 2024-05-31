التلغراف: فرحة بايدن بإدانة ترامب قد تنقلب إلى خيبة أمل

ذهبت صحيفة "التلغراف"، إلى أن فرحة الرئيس بايدن وشعوره بالنصر بفعل إدانة ترامب، قد تنقلب إلى خيبة أمل وفشل في يوم الانتخابات.

وبحسب الصحيفة، "تُعد إدانة الرئيس السابق ترامب أعظم لحظة بالنسبة للرئيس الحالي بايدن، ونصرًا للديمقراطيين الذين يأملون أن تكون الإدانة كافية للتأثير على الناخبين المترددين في السباق إلى البيت الأبيض في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم".

وعلى الرغم من أن إدانة ترامب لن تمنعه من الترشح للرئاسة أو توليها مرة أخرى، ولا حتى تمنعه من الإدلاء بصوته، إلا أنه يتعين عليه الآن أن يخوض معركته من أجل الوصول إلى البيت الأبيض كمجرم مُدان، وأن يُقنع الناخبين بأن هذا لا يمنعه أخلاقيا من المنصب.

وأضافت الصحيفة، أن "الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد هم الذين سينجحون أو يفشلون كلا المرشحين في السباق إلى البيت الأبيض في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وتُشير استطلاعات الرأي، إلى أن إدانة ترامب قد تُضر بمكانته بين هؤلاء ومع ذلك، إذا اعتقدت حملة جو بايدن أن هذا سيضمن فوزها، فقد يصابون بخيبة أمل.

وأظهر استطلاع حديث لشبكة PBS، أن 10% من الجمهوريين و11% من المستقلين سيكونون أقل رغبة بالتصويت لصالح ترامب في حال إدانته.