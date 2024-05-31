التلغراف: فرحة بايدن بإدانة ترامب قد تنقلب إلى خيبة أمل
ذهبت صحيفة "التلغراف"، إلى أن فرحة الرئيس بايدن وشعوره بالنصر بفعل إدانة ترامب، قد تنقلب إلى خيبة أمل وفشل في يوم الانتخابات.
وبحسب الصحيفة، "تُعد إدانة الرئيس السابق ترامب أعظم لحظة بالنسبة للرئيس الحالي بايدن، ونصرًا للديمقراطيين الذين يأملون أن تكون الإدانة كافية للتأثير على الناخبين المترددين في السباق إلى البيت الأبيض في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم".
وعلى الرغم من أن إدانة ترامب لن تمنعه من الترشح للرئاسة أو توليها مرة أخرى، ولا حتى تمنعه من الإدلاء بصوته، إلا أنه يتعين عليه الآن أن يخوض معركته من أجل الوصول إلى البيت الأبيض كمجرم مُدان، وأن يُقنع الناخبين بأن هذا لا يمنعه أخلاقيا من المنصب.
وأضافت الصحيفة، أن "الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد هم الذين سينجحون أو يفشلون كلا المرشحين في السباق إلى البيت الأبيض في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".
وتُشير استطلاعات الرأي، إلى أن إدانة ترامب قد تُضر بمكانته بين هؤلاء ومع ذلك، إذا اعتقدت حملة جو بايدن أن هذا سيضمن فوزها، فقد يصابون بخيبة أمل.
وأظهر استطلاع حديث لشبكة PBS، أن 10% من الجمهوريين و11% من المستقلين سيكونون أقل رغبة بالتصويت لصالح ترامب في حال إدانته.
وقد يكون ذلك حاسما في سباق متقارب، لكنه ليس الحافز الانتخابي لترامب كما كانت حملة بايدن تأمل أن يكون، وقد لا يكون كافيا لإنقاذ محاولة إعادة انتخاب الرئيس البالغ من العمر 81 عاما المتعثرة.
وتابعت الصحيفة، أن "الحكم بالسجن، الذي من شأنه أن يرجح كفة الميزان، أمر مستبعد للغاية. ويكاد يكون من المؤكد أن ترامب سوف يستأنف إدانته على الفور، ومن المرجح أن يؤخر قضاء عقوبته إلى ما بعد موعد الانتخابات".
وأردفت بالقول إن "بايدن هو الآخر، يواجه الآن معضلة في كيفية الرد على نتيجة المحاكمة التي لا محالة ستفاقم الانقسامات السياسية العميقة في البلاد .
وكان كبار مساعدي بايدن يناقشون بعناية ما إذا كان ينبغي للرئيس أن يشير إلى خصمه باعتباره مُجرمًا مدانًا، أو أن يترك أمر مهاجمة ترامب لآخرين من الحزب الديمقراطي.
وأكدوا على ضرورة الانتباه والحرص على أن السعي صراحةً للحصول على فرصة سياسية من هذه القضية قد يأتي بنتائج عكسية.
وخلُصت الصحيفة، إلى أنه "على الرغم من الإدانة، فإن نهاية المحاكمة تجلب فائدة كبيرة لترامب: فهو لم يعد مُلزمًا بقاعة المحكمة، والآن أصبح حرًا للعودة إلى مسار الحملة الانتخابية".