"أمن الحدود" يجمع الغريمين.. بايدن وترامب إلى تكساس

في اليوم نفسه، يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب زيارة ولاية تكساس المحاذية للمكسيك، الخميس المقبل.

ويرى مراقبون أن تلك الخطوة جزء من منافسة انتخابية بين الديمقراطيين والجمهوريين، من خلال ملف أمن الحدود، وفقا لـ"الأناضول".

وكانت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير، أعلنت أن بايدن في تصريحات صحفية الثلاثاء، قالت سيزور، الخميس المقبل، مدينة براونزفيل بولاية تكساس، للقاء مسؤولي حرس الحدود، وقوات الأمن والمسؤولين المحليين.

وأضافت أن بايدن سيضغط على المسؤولين الذين سيلتقيهم "من أجل التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين بشأن أمن الحدود".