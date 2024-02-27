"أمن الحدود" يجمع الغريمين.. بايدن وترامب إلى تكساس
في اليوم نفسه، يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب زيارة ولاية تكساس المحاذية للمكسيك، الخميس المقبل.
ويرى مراقبون أن تلك الخطوة جزء من منافسة انتخابية بين الديمقراطيين والجمهوريين، من خلال ملف أمن الحدود، وفقا لـ"الأناضول".
وكانت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير، أعلنت أن بايدن في تصريحات صحفية الثلاثاء، قالت سيزور، الخميس المقبل، مدينة براونزفيل بولاية تكساس، للقاء مسؤولي حرس الحدود، وقوات الأمن والمسؤولين المحليين.
وأضافت أن بايدن سيضغط على المسؤولين الذين سيلتقيهم "من أجل التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين بشأن أمن الحدود".
في المقابل، ذكر بيان لفريق حملة الجمهوريين أن زيارة بايدن إلى تكساس التي ستكون في يوم زيارة ترامب المعلنة سابقاً "مبادرة غير صادقة".
وعقب إعلان زيارة بايدن إلى تكساس، قال ترامب في منشور عبر منصة "تروث" التي يملكها، إنه عقب وصوله للسلطة سيطلق أكبر عملية في تاريخ البلاد لترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وكان فريق حملة ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة، سيزور الخميس مدينة إيغل باس التي تشهد أكبر عملية عبور للمهاجرين من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
وتفاقم الجدل حول أمن الحدود والهجرة غير النظامية بين الجمهوريين والديمقراطيين، مع عدم تنفيذ القرار الأخير للمحكمة العليا، الذي يسمح بإزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها مسؤولو تكساس على الحدود تحت إشراف حاكم الولاية غريغ أبوت الذي يتهم إدارة الرئيس بايدن بعدم اتخاذ تدابير كافية في ما يتعلق بأمن الحدود.