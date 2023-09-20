أرمينيا تنفي المشاركة في صياغة اتفاق وقف القتال في "قره باغ"

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن بلاده لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار بين الانفصاليين في ناغورني قره باغ وأذربيجان.

وقال باشينيان في خطاب متلفز موجّه إلى الأمّة الأربعاء، "لم تشارك أرمينيا في صياغة نص إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ بوساطة قوات حفظ السلام الروسية"، مؤكدًا أن يريفان "ليس لديها جيش" في الجيب الانفصالي.

وأضاف أن "السلطات في قره باغ أبلغت مكتبه بقرار الموافقة على وقف إطلاق النار، في حين أن "أرمينيا ليس لها قوات في قره باغ منذ أغسطس آب 2021".

وأعلن طرفا الصراع في إقليم ناغورني كاراباخ التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية، حيث سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء.