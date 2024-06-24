حرائق واضطرابات ونقل انفصاليين للسجن.. عودة التوتر بكاليدونيا الجديدة

اشتعلت الميادين مجدداً في كاليدونيا الجديدة، الإقليم الفرنسي الذي شهد اضطرابات عنيفة الشهر الماضي إثر تعديل دستوري يتعلق بالاقتراع، بحرق مبان للشرطة والبلديات أمس الأحد، إثر نقل كريستيان تين، زعيم الحزب المؤيد للاستقلال إلى سجن فرنسي برفقة 6 انفصاليين آخرين.

ورصد تقرير نشرته صحيفة "لوموند" تطورات الأوضاع في الإقليم الذي لا يزال ملتهبا؛ بسبب القرار السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي قام بتعليقه لاحقاً، القاضي بعدم إقامة استفتاء على مشروع توسيع قاعدة الناخبين.

وتسبب المشروع الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الناخبين المحليين في إقليم جنوب المحيط الهادئ، في اندلاع أعمال شغب عنيفة في الأرخبيل في 13 مايو/ أيار الماضي، ولكن الجديد اليوم بحسب الصحيفة الفرنسية هو تجدد أعمال الشغب في أعقاب توجيه الاتهام لسبعة من نشطاء الاستقلال وإرسالهم إلى فرنسا لسجنهم.

ومن أبرزهم، بحسب التقرير، كريستيان تين، زعيم الحزب المؤيد للاستقلال المعروف باسم "وحدة تنسيق العمل الميداني"، حيث تم نقله جوا إلى البر الرئيسي الفرنسي، برفقة 6 نشطاء آخرين.