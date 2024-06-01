رئيس وزراء المجر يتوقع "انتصارًا كبيرًا" في الانتخابات الأوروبية

وقال أمام الحشود، التي لوّحت بأعلام المجر "لدينا أكبر جيش انتخابي، نحن أكبر قوة لحفظ السلام في أوروبا" متوقّعًا أن يحقق معسكره "انتصارًا كبيرًا"، وفقًا لما أوردت وكالة "فرانس برس".

ويرفض أوربان، البالغ من العمر 61 عامًا، الذي بقي مقربًا من الكرملين، إرسال أسلحة إلى أوكرانيا المجاورة، ويعرقل حاليًا إرسال مساعدات عسكرية أوروبية، مكررًا أن كييف "لا يمكنها الانتصار" على موسكو وعليها قبول وقف إطلاق النار على الفور.

استفتاء بين رؤيتين متعارضتين

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم السبت، الانتخابات الأوروبية بأنها "استفتاء بين رؤيتين متعارضتين لأوروبا"، فيما يتوقع أن تحقق الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل حزبها مكاسب في الاقتراع.

وفاز حزب "إخوة إيطاليا"، الذي تتزعمه ميلوني في الانتخابات الوطنية في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2022، ويأمل في تكرار أدائه في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقالت أمام آلاف من أنصارها في تجمع حاشد بوسط روما "نحن عند نقطة تحول ويبدو الأمر بمثابة استفتاء بين رؤيتين متعارضتين لأوروبا"، مضيفة "على الاتحاد الأوروبي أن يكون شريكًا للدول القومية، وليس بنية فوقية تخنق الدول القومية".