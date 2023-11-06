مقتل شخصين في غارة بطائرة تركية مسيرة شمال العراق

قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، الإثنين، إن غارة جوية بطائرة مسيرة تركية قتلت عضوين في حزب العمال الكردستاني في بلدة رانية الكردية العراقية.

وذكر البيان، أن اثنين من مقاتلي حزب العمال الكردستاني أصيبا في الهجوم.

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ ضربات جوية في شمال العراق، وتدمير 15 هدفا للمسلحين الأكراد.

وعادة ما تشن تركيا هجمات ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق.