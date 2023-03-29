السويد ستستدعي السفير الروسي لإدانة تهديداته لها

أعلنت السويد، الأربعاء، أنها ستستدعي السفير الروسي في ستوكهولم بعد تصريحاته التي هدد فيها كلّاً من السويد وفنلندا بأنهما ستصبحان فور انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) من "الأهداف المشروعة" لعمليات تنفذها موسكو، بما في ذلك "عسكرية".

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان، إن "وزارة الخارجية ستستدعي السفير الروسي للتنديد بوضوح بهذه المحاولة المكشوفة للتأثير".