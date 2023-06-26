روسيا تكافئ إعلامييها على تغطية أحداث تمرد "فاغنر"

أوصت السلطات الروسية، الأحد، بمنح الإعلاميين والعاملين في مجال التكنولوجيا يوم إجازة في أعقاب الأحداث المتسارعة التي شهدتها روسيا خلال نهاية الأسبوع وما رافقها من تغطيات مستمرة أرهقت العاملين في وسائل الإعلام.

وأثار التمرد المسلح الذي نفذه يفغيني بريغوجين زعيم جماعة "فاغنر" أكبر أزمة في روسيا منذ عقود ودفع بالعديد من غرف التحرير إلى العمل على مدار الساعة.