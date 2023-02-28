جيل بايدن تستبق الإعلان الرسمي من زوجها وتحسم جدل ترشحه لفترة رئاسية ثانية

وقالت جيل بايدن، في إجابتها على سؤال من قبل شبكة "سي إن إن" الإخبارية حول نية زوجها الترشح، إنها تنتظر أن يعلن بايدن عن حملة، رافضة فكرة أن يكون الرئيس البالغ من العمر 80 عاما ينوي عدم ترشيح نفسه.

ويعتبر رأي جيل بايدن حاسما في قرارات الرئيس الديمقراطي، وقد يكون الإقدام على الترشح لفترة رئاسية ثانية، واحدا من أهم هذه القرارات.

وقالت جيل بايدن "حتى عندما يتشاور مع مجموعة قريبة من المستشارين السياسيين القدامى أنا أؤيدها تماما بالطبع".