بعد إعلان ترامب.. الاتحاد الأوروبي يستعد للمواجهة بـ"قائمة جمركية مضادة"

صرح مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش أن التكتل يعدّ قائمة رسوم جمركية إضافية على الواردات من الولايات المتحدة بقيمة 72 مليار يورو (84 مليار دولار)، وفق الوكالة الألمانية "د ب أ".

وتأتي القائمة الإضافية ردا على الرسوم الجديدة التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس/آب.

في الوقت نفسه، ما زال الاتحاد الأوروبي يأمل في الوصول إلى حل تفاوضي مع واشنطن بشأن اختلالات الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والتكتل، والرسوم الجمركية المرتفعة.

وفي خطاب إلى المفوضية الأوروبية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على أغلب واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس/آب.

واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لمناقشة سبل الرد على أحدث إعلانات ترامب وتجهيز قائمة إجراءات مضادة.

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وتستند القائمة التي تم تقديمها إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى مقترحٍ قدّمته المفوضية الأوروبية في مايو/أيار الماضي، وكانت تغطي في البداية بشكلٍ رئيسيّ السلع الصناعية والزراعية، بحجم وارداتٍ يُقارب 95 مليار يورو.

وبعد مشاوراتٍ مع العواصم وممثلي الصناعة، تم تعديل القائمة. ولم يُقدّم شيفتشوفيتش أيّ تفاصيلٍ حول السلع التي تم رفعها من القائمة.