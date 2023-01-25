بايدن: إرسال دبابات إلى أوكرانيا لا يشكل تهديدًا هجوميًا لروسيا

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الدبابات الغربية التي قرّرت الولايات المتحدة وحلفاؤها، وفي مقدمتهم ألمانيا، تزويد أوكرانيا بها للتصدي للغزو الروسي "لا تشكل تهديدًا هجوميًا لروسيا".

وقال بايدن إن إرسال دبابات أبرامز الأمريكية، وليوبارد الألمانية، إلى أوكرانيا يندرج في إطار "التزام دول في جميع أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتحدة، مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها... هذا الأمر لا يشكّل تهديدًا هجوميًا لروسيا".