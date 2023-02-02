المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تحذر نتنياهو من الترويج لتغيير نظام القضاء

حذرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من الترويج لمسألة تغيير النظام القضائي أو ما يُعرف بـ"إصلاح القضاء"، بشكل غير مباشر من خلال أطراف أخرى، تحسبا لتضارب المصالح بين محاكمته بتهم فساد خطيرة، وبين عناصر جوهرية في مبادرته.

وقالت بهاراف ميارا، إنه "على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الابتعاد عن مساعي حكومته لتغيير النظام القضائي في البلاد".