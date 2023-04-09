فاغنر توضح حقيقة تجنيد سجناء من قبل وزارة الدفاع الروسية

كشف يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الأحد، حقيقة تجنيد سجناء من قبل وزارة الدفاع الروسية، بعد تداول أنباء حول توقف شركته عن تجنيد سجناء جدد والتحاقهم بالجيش الروسي.

وقال بريغوجين في منشور على قناته في التليغرام إنه في بداية الحرب الأوكرانية "تم تجنيد السجناء في فاغنر، لأن الأمر يبدو غريبًا نوعًا ما إذا ذهب السجناء من أماكن الاحتجاز إلى وزارة الدفاع"، مضيفا أن "ذلك كان سيسيء إلى حد ما للجنود والضباط والمتعاقدين في الجيش الروسي ويشوه سمعتهم".

وأضاف أن "روسيا عاشت لقرون وفقًا للمفاهيم القانونية وبالتالي يبدو لي أن مثل هذه الأمور مرفوضة تمامًا".

وأكد بريغوجين أنهم في فاغنر "عاملوا السجناء بطريقة ممتازة كما لو كانوا من عناصرهم المتطوعين"، قائلا: "لقد اعتنينا بهم، وقمنا بتغطيتهم في المعارك".

وتابع: "بالنسبة لأولئك السجناء الذين يقاتلون وقاتلوا في فاغنر، أستطيع أن أقول بوضوح لقد فعلنا كل ما وعدنا به، وفعلوا كل ما وعدوا به، لقد تصرفنا بأمانة وهم أبطال" حسب وصفه.