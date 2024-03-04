ميدفيديف يكشف عن "حوار مميز وردّ صادم" من أوباما

كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، عن حوار "مميز" أجراه مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، خلال أحداث ما يُعرف بـ"الربيع العربي".

وقال ميدفيديف في كلمة له، اليوم الإثنين، خلال ماراثون "المعرفة أولاً" للجمعية الروسية للمعرفة، إنه أجرى "حوارا رائعا" مع أوباما، تناولا فيه الصعوبات المرتبطة بالعمليات التي كانت تجري في المنطقة خلال فترة "الربيع العربي".

وأضاف: "أجريت ذات مرة حوارًا رائعًا مع أحد رؤساء الولايات المتحدة، حسنًا، دعونا نواجه الأمر، كان باراك أوباما، وعندما بدأ الربيع العربي، كانت الصعوبات كلها مرتبطة بالعمليات التي كانت تجري في المنطقة، بما في ذلك سوريا".

وأشار إلى أنه سأل أوباما حينها، حول الخطوة التالية، بحال تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من إزاحة النظام السياسي والأشخاص الذين يحكمون البلاد (سوريا)، وماذا يمكن أن يفعله كرئيس.

واعترف ميدفيديف أن ردّ أوباما على ذلك السؤال شكّل له "صدمة حتى النخاع"، إذ قال له الرئيس الأمريكي: "لا أعلم، نحن لا نفكر في ذلك للبعيد".

واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحتاج إلى تذكيره يوم تنصيبه، بأنه انُتخب رئيسا للولايات المتحدة.