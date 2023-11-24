الشارع الإسرائيلي ينحرف قليلًا عن اليمين وغانتس يواصل التقدم

أجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية استطلاعًا للرأي، للأسبوع السادس على التوالي، لمعرفة اتجاهات الشارع الإسرائيلي إزاء تطورات الحرب على قطاع غزة، وقالت إن استطلاع اليوم يأتي في ظل صفقة تبادل الأسرى التي قادت إلى بدء سريان الهدنة.

الاستطلاع الذي أجرته شركة "لازار للبحوث"، بناءً على طلب "معاريف"، ونُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أظهر تراجعًا ملحوظًا في موقف الأحزاب الائتلافية مجتمعة، وهي أحزاب "الليكود" اليميني الحاكم، و"شاس" و"يهدوت هاتوراه" المتشددين دينيًا، و"عوتْسِما يِهُوديت" الراديكالي القومي، وكتلة "الصهيونية الدينية" ذات التوجهات القومية أيضًا، ولم يتعاطَ فريق الاستطلاع مع كتلة معسكر الدولة (وسط-يمين) على أنها داخل الائتلاف، رغم انضمام زعيمها بيني غانتس وخمسة من نواب الكتلة للحكومة عقب الحرب.

الائتلاف والمعارضة

وحسب الاستطلاع، في حال أجريت انتخابات الكنيست اليوم، سوف تحصل الأحزاب الائتلافية مجتمعة على 41 مقعدًا فقط، بعد أن حصلت في استطلاع الأسبوع الماضي على 42 مقعدًا، والأسبوع الذي سبقه على 43 مقعدًا، الأمر الذي يعني استمرار تدني شعبية الكتلة الائتلافية على خلفية الحرب، حتى مع إبرام صفقة الأسرى التي يُفترض أن يُفرَج بموجبها عن 50 أسيرًا إسرائيليًا في هذه المرحلة.

في المقابل، تواصل الأحزاب المحسوبة على جناح المعارضة، وهنا يُحتسب "معسكر الدولة"، صعودها، إذ منحها المشاركون في الاستطلاع 79 مقعدًا، مقارنة بحصولها على 77 مقعدًا يوم الجمعة الماضي، و76 مقعدًا في الجمعة قبل الماضية.

وتعود الزيادة في الغالب إلى انتقال نسبة من أصوات داعمي الائتلاف إلى الأحزاب التي تشكل المعارضة في الوقت الراهن، والتي يتزعمها يائير لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" الليبرالي، الذي رفض الانضمام للحكومة الحالية لاختلاف الأجندات السياسية.

وبشكل منفرد، منح المشاركون في الاستطلاع 43 مقعدًا لكتلة "معسكر الدولة" بزعامة وزير الدفاع السابق غانتس، أي بزيادة قدرها مقعد واحد مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، و3 مقاعد مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.

ومن المعروف أن كتلة "معسكر الدولة" الوسطية، التي تضم أيضًا شريكا يمينيا هو حزب "أمل جديد" بزعامة جِدعون ساعر، وكان زعيمها غانتس ومعه شريكه المؤسس رئيس الأركان الأسبق، غادي آيزنكوت، و3 نواب آخرين، قد انضموا إلى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب بدء حرب "السيوف الحديدية".

ويعد غانتس حاليًا من بين الشخصيات المسؤولة عن قرارات الحرب داخل مجلس ثلاثي مصغر "كابينت الحرب"، إلى جوار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وتضع هذه الكتلة شعارًا لأيديولوجيتها (صهيونية) هو "يمين سياسي-وسط عسكري".