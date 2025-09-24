توقيف رجل في بريطانيا بعد هجوم إلكتروني عطّل مطارات أوروبية

أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، توقيف رجل في الأربعينات مساء الثلاثاء بعد هجوم إلكتروني عطّل مطارات أوروبية رئيسية، بينها بروكسل، وبرلين، وهيثرو في لندن، منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة، في بيان، بأنه تم الإفراج بكفالة عن الرجل بعدما قبض عليه في جنوب إنجلترا، ويُشتبه بأنه انتهك قانون الجرائم الإلكترونية والكمبيوتر في المملكة المتحدة.

أخبار ذات علاقة منها هيثرو وبروكسل.. هجوم إلكتروني يعطل العمليات في مطارات أوروبية

ونقل البيان عن بول فوستر، رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية الوطنية التابعة للوكالة، قوله: "مع أن هذا التوقيف يُعد خطوة إيجابية، إلا أن التحقيق في هذا الحادث لا يزال في بدايته ولا يزال مستمرا".

بدأت الاضطرابات في هذه المطارات صباح السبت بعد هجوم إلكتروني استهدف برنامجا لتسجيل الركاب والأمتعة صممته شركة "كولينز أيروسبايس".

واضطر المسافرون أحيانا إلى الانتظار ساعات طويلة لإتمام هذه الإجراءات، وتأخرت أو أُلغيت العديد من الرحلات الجوية، لا سيما في بلجيكا.

أخبار ذات علاقة الهجوم السيبراني يواصل إرباك مطار برلين

وأفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، الاثنين، بأن هذا الهجوم نُفذ باستخدام برمجيات خبيثة أو ما يُعرف بـ"برمجيات الفدية" (RANSOMWARE).

واستمرت بعض الاضطرابات الأربعاء رغم تحسن الوضع.

وفي مطار هيثرو، المطار الدولي الرئيسي في لندن، "تُجرى الغالبية العظمى من الرحلات بشكل طبيعي"، بحسب ما أكد موقعه الإلكتروني، ولكن يُنصح الركاب بالتحقق من وضع رحلاتهم قبل السفر.

كذلك، أفاد مطار بروكسل بتسجيل اضطرابات "محدودة التأثير".