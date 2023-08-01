تقرير: أمريكا تفحص بهدوء معابر إسرائيل لتسهيل مرور حاملي جنسيتها الفلسطينيين

نقلت وكالة "رويترز" عن 4 مسؤولين قولهم إن مراقبين أمريكيين موجودون في إسرائيل؛ لتقييم الأوضاع على معابرها الحدودية بالنسبة للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

ويتغلف ذلك بغطاء من الكتمان، ضمن اتفاق جديد يتضمن إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، بحسب الوكالة.

وأوضح المسؤولون أن الوفد زار مكتب الهجرة الإسرائيلي، يوم الأحد، ومطار بن غوريون، أمس الإثنين، ويقوم، اليوم الثلاثاء، بجولة في نقاط التفتيش على حدود الضفة الغربية.

وفي مقابل إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، تطالب واشنطن إسرائيل بإتاحة العبور دون قيود للأمريكيين، بغض النظر عن خلفياتهم.

وسيترتب على هذا تعديل قواعد السفر بالنسبة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الأمريكيين في الضفة الغربية، وربما من الولايات المتحدة أيضًا، إذ يشتكي بعضهم من المضايقات أو حظر السفر عند محاولة زيارة الأقارب.

وفي فترة تجريبية مدتها 6 أسابيع بدأت، في 20 يوليو/ تموز، يتعين على إسرائيل أن تثبت أنها تقبل دخول الأمريكيين دون معاملة تمييزية كشرط لقبولها في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.

والموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن الاتفاق، الذي سيسمح للإسرائيليين بالسفر دون تأشيرة إلى الولايات المتحدة، هو 30 سبتمبر/ أيلول.

ومنذ أن بدأت الفترة التجريبية، يقول الأمريكيون من أصل فلسطيني إنهم يشعرون بالفرق بالفعل.

وبالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن حسم موضوع الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة قد يوفر له متنفسًا في الداخل بعد خططه لتعديل القضاء.

وقال أحد المسؤولين لـ "رويترز" إن الفترة التجريبية "تمضي بسلاسة" دون أي صعوبات كبيرة أمام المسافرين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية. وأيد مسؤول ثانٍ هذا التوصيف.

وردًا على سؤال حول عدد الفلسطينيين الأمريكيين الذين سافروا إلى إسرائيل أو من خلالها في أثناء فترة التجربة، قدم المسؤولون تقييمات تتراوح بين عدد أقل من 100 إلى "ما بين 100 و200".

وقال اثنان من المسؤولين الذين تحدثوا لـ "رويترز" إن الوفد الأمريكي الزائر، المؤلف من ممثلين عن وزارتي الأمن الداخلي والخارجية، من المتوقع أن يختتم الزيارة هذا الأسبوع ويقدم التقارير في واشنطن.

وأضافا أن السفارة الأمريكية ستواصل مراقبة التجربة من خلال وسائل منها جمع الشكاوى التي تتلقاها عبر الإنترنت وأرقام هواتف الطوارئ المنشورة على موقعها الإلكتروني.

وتقدر مؤسسة المعهد العربي الأمريكي عدد الأمريكيين من أصل فلسطيني بما يتراوح بين 122500 و220 ألفًا، وقدر مسؤول أمريكي أن من بين هؤلاء 45 ألفًا إلى 60 ألفًا يقيمون في الضفة الغربية.

وقدم مسؤول إسرائيلي تقديرات أقل قائلًا إن هناك ما بين 70 ألف أمريكي و90 ألفًا من أصل فلسطيني في أنحاء العالم، وإن 15 ألفًا إلى 20 ألفًا منهم يقيمون في الضفة الغربية.

ولا تطبق فترة التجربة على مئات الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية في قطاع غزة، الذي تحكمه حركة حماس والتي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة "إرهابية".