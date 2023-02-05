تنافس محموم لاختيار رئيس جديد في قبرص

يدلي القبارصة، الأحد، بأصواتهم في انتخابات تشهد تنافسًا محمومًا بين ثلاثة مرشحين بارزين، مع انصراف اهتمام الناخبين عن الانقسام المزمن للجزيرة وتركيزهم على مكافحة الفساد والملف الاقتصادي.

ويخوض السباق 14 مرشحًا، وهو عدد قياسي، بينهم امرأتان. وإذا تخطى عتبة 50 بالمئة من الأصوات، يفوز المرشّح بالرئاسة خلفًا للرئيس المنتهية ولايته نيكوس أناستاسيادس الذي تولى المنصب لولايتين.

جولة إعادة

وترجّح استطلاعات الرأي خوض جولة حاسمة في 12 شباط/فبراير مع استبعاد نيل أي من المرشّحين الغالبية المطلقة في الجولة الأولى.

ويُعتبر وزير الخارجية السابق نيكوس خريستودوليدس (49 عامًا) المرشّح الأوفر حظًا، وهو يحظى بتأييد الأحزاب الوسطية. وهو يتصدّر الاستطلاعات لكن الفارق بينه وبين بقية منافسيه لا يخوّله حسم الاستحقاق من الجولة الأولى.

ويرجّح أن يواجه في الجولة الحاسمة إما التكنوقراطي أندرياس مافرويانيس البالغ 66 عاما المدعوم من حزب "أكيل" الشيوعي، وإما أفيروف نيوفيتو البالغ 61 عاما، زعيم حزب "ديسي" المحافظ الحاكم.