صحيفة: قادة أوروبيون تلقوا دعوة لحضور اجتماع ترامب وزيلينسكي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت نقلا عن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى أن قادة أوروبيين تلقوا دعوة لحضور اجتماع يوم الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

يأتي هذا الاجتماع عقب قمة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا أمس الجمعة، والتي وصفتها واشنطن بأنها أحرزت "تقدما كبيرا" لكن دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان الرئاسة الفرنسية أن قادة "تحالف الراغبين" سيجتمعون بعد ظهر غد الأحد عبر خاصية الاتصال المرئي، وذلك قبل زيارة الرئيس زيلينسكي إلى واشنطن المقررة يوم الاثنين.



