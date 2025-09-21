مفاوضات إيرانية مع "الترويكا" الأوروبية في نيويورك

أفادت وكالة "تسنيم" بأن إيران ستجري مفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بمشاركة كايـا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك.

ونقلت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع قوله إنه "من المقرر أن يُعقد اللقاء يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني بأن وزير الخارجية عباس عراقجي توجه اليوم إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية تهدف إلى عقد مباحثات مع مسؤولي الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا).

ووفقاً للوكالة، من المقرر أن تتناول الزيارة جملة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، إضافة إلى مستقبل العلاقات بين طهران والعواصم الأوروبية، في ظل التطورات الراهنة المرتبطة بالاتفاق النووي والضغوط الغربية المتزايدة.

لكن مسؤولا إيرانيا نفى تقريرا إعلاميا رسميا عن لقاء مزمع في فيينا بين وزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم دول الترويكا الأوروبية، فيما يلوح في الأفق مجددا استئناف العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن عراقجي توجه على رأس وفد دبلوماسي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف بقائي أن عراقجي سيرافق الرئيس الإيراني في جلسات الجمعية العامة، كما سيشارك في اجتماعات مختلفة تتعلق بجدول أعمال الأمم المتحدة، ويعرض مواقف ورؤى طهران تجاه القضايا الإقليمية والدولية. كما تشمل الزيارة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه لبحث ملفات التعاون الثنائي، والتطورات الإقليمية، والقضايا الدولية المطروحة.

وتأتي هذه المفاوضات في وقت حساس، حيث تشهد الساحة الدولية جدلاً واسعاً حول محاولات بعض الدول الأوروبية تفعيل آلية "الزناد" وإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، الأمر الذي رفضته طهران واعتبرته غير قانوني.

ويرى مراقبون أن اللقاء المرتقب قد يشكل اختباراً جدياً لمدى استعداد الأطراف الأوروبية للحفاظ على قنوات الحوار مع إيران بدلاً من التصعيد.